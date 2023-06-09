Eşine laf atıp kavga ettiği kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı



Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, sokakta yürüyen 3 erkeğin yanındaki eşlerine laf atıp, içlerinden Ömer Faruk K.'yi (30) bıçaklayan E.Ö. tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Ömer Faruk K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta meydana geldi. Yanında R.A. ve M.B. isimli arkadaşları da olan E.Ö., sokakta yürüyen Ömer Faruk K., M.T. ve İ.D. isimli 3 kişinin yanlarındaki eşlerine laf attı. Bunun üzerine, iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö., Ömer Faruk K.'yi sırt ve kalçasından bıçakladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ömer Faruk K. hastaneye kaldırıldı. Ömer Faruk K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler E.Ö., R.A. ve M.B. polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden R.A. ve M.B., emniyetteki sorgu sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen, suçunu itiraf eden E.Ö. ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-09 17:45:06



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