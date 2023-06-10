

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de önce önündeki TIR´a, ardından da bariyerlere çarpan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne giden Erhan Zeyrek idaresindeki 06 BYE 618 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden E.B. yönetimindeki 06 DRV 783 plakalı TIR´a, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Erhan Zeyrek ile yanındaki eşi Meyrem ve çocukları Emirhan, (12), Emine İrem (15) ve Zeynep Zeyrek yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devler Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

2023-06-10 11:32:19



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