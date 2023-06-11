Otoyolda kaza sonrası otomobilden inince arkasından gelen araçlar çarptı: 1 ölü

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Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, Anadolu Otoyolu´nda kontrolden çıkarak kaza yapan otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü, arkasından gelen araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu´nun Büyük Melen mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yakup Enes Çalışkan yönetimindeki 16 DM 525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refuje çarptı. Hafif yaralanan sürücü daha sonra araçtan indi. Plakaları henüz belirlenemeyen araçlar, Yakup Enes Çalışkan´a çarptı. Çalışkan, feci şekilde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çalışkan'ın cansız bedeni Düzce Üniversitesi Adli Tıp birimine kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-11 23:47:40



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