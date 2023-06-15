Hayvan pazarından kaçıp, Melen Çayı´na düşen kurbanlık boğa, kurtarıldı

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Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, hayvan pazarından kaçan boğa, Melen Çayı´na düştü. Çamura saplanan boğa, itfaiye ekipleri ve hayvan sahiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yenitaşköprü köyünde kurulan hayvan pazarına getirilen 500 kilo ağırlığındaki `Karaoğlan´ isimli boğa, bugün öğle saatlerinde sahibi İbrahim İnan´ın elinden kaçtı. Otluk alana doğru koşan boğa, Melen Çayı´na düşüp, çamura saplandı. Sahipleri hayvanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hayvan sahiplerinin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmayla iple çekerek hayvanı kurtardı.

Boğanın sahibi İbrahim İnan, "Arabaya bindirdik. Pazara satmaya getirdik. Tutamadık, zapt edemedik dereye girdi. Kurbanlık bu hayvan, canlı 500 kilogram geliyor. Nasipmiş yine bizim oldu. Derede boğulacak sandık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-15 14:43:35



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