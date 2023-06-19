Düzce'de asırlık tescilli çınar, yola devrildi

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Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, 30 metre uzunluğunda, 3 metre çapındaki, yaklaşık 150 yıllık tescilli çınar kökünden devrildi. Sahil yolunu kapatan ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı ilçenin en işlek caddesi olan Çınar Caddesi´nde meydana geldi. Sahil yolunda, yol kenarında bulunan yaklaşık 150 yıllık tescilli çınar, kökünden devrildi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 3 metre çapındaki ağaç yolu kapattı. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. Sahilde yürüyüş yapan kişiler ise ağacın üzerinden atlayıp karşıya geçti. Ağaç, belediye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma ile kesilip, parçalara ayrıldı. Ağaç kamyonlara yüklenip yoldan kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2023-06-19 11:13:26



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