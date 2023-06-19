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Düzce'de 21 köyde dereler taştı (2)

DHA

Düzce'de 21 köyde dereler taştı (2)


DERE YATAKLARININ YAKINLARINDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Düzce'de taşkınların yaşandığı kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 21 köyde dere yataklarının yakınlarında oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Akçakoca ilçesinde Hasançavuş, Kalkın, Nazımbey, Karatavuk ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Avlayan, Gölyaka ilçesinde Yazlık, Zekeriya ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Dereköy, Ardıçdibi, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Üçköprü ve Darıyerimengencik ile merkeze bağlı Doğanlı, Muncurlu, Yeşilçam, Gündolaması ve Samandere köylerinde dere yataklarına yakın noktalarda evleri bulunan vatandaşlar, Düzce Valiliği tarafından tahsis edilen sosyal tesislerde geceyi geçirecek. 
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince, dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir." denildi. (DHA)Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ
2023-06-19 22:21:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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