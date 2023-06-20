Düzce'de çocuklar yağmurun tadını çıkardı



Mertcan KELEŞ/GÜMÜŞOVA (Düzce), (DHA)DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 3 çocuk yoğun sağanak yağmur altında su birikintilerine girerek oyun oynayıp anın keyfini çıkardı. Çocukların görüntüleri kameralara yansıdı.

Düzce'de 2 gündür aralıklarla yağan sağanak etkili oluyor. Yağışlar, nedeniyle bir çok yerde su baskını yaşandı. Vatandaşın hayatını olumsuz yönde etkileyen yağmur 3 çocuğun eğlencesi oldu. Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde 2'si kız 3 çocuk sağanak yağmur altında parkta oluşan su birikitisine girerek oynadı. Aralarında en kücüğü olan kız çocuğu sanki denize dalar gibi su birikintisine başını sokup çıkararak eğlendi. Çocukların yoğun yağmuru umursamayarak oynamaları ve aldıkları keyif cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gümüşova Mertcan KELEŞ

2023-06-20 19:38:27



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