Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, yasak alandan dönüş yaparken otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki Yılmaz Çaluk (61) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı´nda meydana geldi. Aydınpınar Caddesi istikametine giden Burak Karagöz idaresindeki 81 ABJ 788 plakalı otomobil, yasak alandan dönüş yapan Yılmaz Çaluk yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada, Yılmaz Çaluk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yılmaz Çaluk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burak Karagöz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-21 15:25:43



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