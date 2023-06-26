Kazada anneleri yaralanan ikiz bebeklere polis şefkati

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, anneleri yaralanan 1 yaşındaki ikiz bebeklerle ilgilenip, babaanneleriyle birlikte Kaynaşlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü´ne götürdü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Celal Gör idaresindeki 34 VU 3468 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Somur idaresindeki 41 NS 871 plakalı otomobile çarptı. Mustafa Halepli yönetimindeki 34 BUG 214, Murat Sevim idaresindeki 34 EET 756 ve Bilgen Gül idaresindeki 38 UU 405 plakalı otomobiller de birbiriyle çarpıştı.

Kazada Celal Gör, eşi Mine Gör ve başka otomobildeki Esra Somur yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaralanan Esra Somur´un ikiz bebekleriyle, olay yerine gelen trafik polisleri ilgilendi. Bebekler daha sonra babaanneleriyle birlikte Kaynaşlı Bölge Trafik ve Denetleme İstasyonu´na götürüldü.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-26 14:34:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.