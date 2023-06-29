Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı



Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de ciple çarpışan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kişinin Akçakoca İlçesi Belediye Meclis üyesi Özgür Seçkin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çilimli Düzce bağlantı yolunun Topçular mevkisinde meydana geldi. Serdar Topçu idaresindeki 81 AAF 751 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve Akçakoca Belediyesi Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Özgür Seçkin yönetimindeki 81 KJ 003 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada sürücüler Topçu ve Seçkin ile her iki araçta bulunan 2 kişi daha yaralandı. Kazada yaralanan meclis üyesi Özgür Seçkinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-06-29 22:00:19



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