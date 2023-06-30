Düzce'de yolcu otobüsü ile 3 otomobil birbirine girdi: 12 yaralı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA) -DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde giden 1 yolcu otobüsü ve 3 otomobilin birbiriyle çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Mertcan KELEŞ

2023-06-30 17:57:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.