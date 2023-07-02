Bayram tatili dönüşü kaza; aynı aileden 3'ü çocuk 5 yaralı

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE'de bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton bariyerlere çarptı; 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Bayram tatili dönüşü Sakarya'daki evlerine giden ailenin içinde bulunduğu, baba Yavuz Akbulut'un (44) kontrolünü yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp, beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Akbulut, eşi Büşra Akbulut (38) ile çocukları Mehmet Emin Akbulut (9), Hüseyin Hilmi Akbulut (5) ve Mustafa Necati Akbulut (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Mustafa'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ
2023-07-02 13:59:15
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