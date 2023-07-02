Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza



Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)-DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücüler dron ile tespit edilip, cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluğa neden oldu. Polis ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini artırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda dron ile denetim yaptı. Ulaşımın yavaşladığı noktalarda, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ile tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-02 14:11:39



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