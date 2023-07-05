5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek yaralandı

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Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, evin açık olan kapısından emekleyerek çıkıp, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen, 1 yaşındaki Iraklı İlaf E. adlı kız bebek, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu ailenin kız bebeği İlaf E., evin açık unutulan kapısından emekleyerek apartmana çıktı. Merdiven korkuluklarının arasından geçen İlaf, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. Annesi, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlaf bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-05 17:24:18



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