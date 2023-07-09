Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı

Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde etkili olan sağanakta dereler taştı, birçok köy evini su bastı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabah etkisini artırdı. Sağanak, Yığılca ilçesi ve yakın köylerde su taşkınlarına neden oldu. Gündolaması köyünde birçok evi su bastı. Düzce Valisi Cevdet Atay, sabah saatlerinde bölgeye gitti. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılırken, İl Özel İdaresi ekipleri taşan dereler nedeniyle biriken odun ve ağaç parçalarını topluyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Mertcan KELEŞ

2023-07-09 11:26:22