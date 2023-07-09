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        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (3)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:37
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (3)

        ŞEHİR MERKEZİNDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

        Düzce´de etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Asar Deresi´nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesi, dere kenarında bulunan bazı yolların çökmesine neden oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, yolun bir bölümünü trafiğe kapatırken, şehir merkezinin en önemli geçiş köprüsü olan Şaguç Köprüsü de yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan polis ekipleri megafonlarla sık sık köprü üzerindeki vatandaşları uyararak, köprü ve dere kenarına yaklaşmamalarını istedi. Köprü ve dere kenarında park halindeki araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. (DHA)Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-07-09 17:36:28

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