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        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 20:26
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)

        KIYIYA VURAN ODUNLARI TOPLADILAR

        Akçakoca´da sel nedeniyle çay ve derelerin taşıdığı ağaç dalları, kalas, palet ve odunlar denize dökülürken, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. MTA Plajı´na gelenler, sahile vuran odunları topladı. Bazı kişiler elektrikli testere ile odunları keserek parçalara ayırdı. Sahilde odunları istifleyenler daha sonra evlerine götürdü. Akçakoca sahillerinde dalgalar ise 6 metre yüksekliğe ulaştı. (DHA)Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

        2023-07-09 20:25:41

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