Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)

KIYIYA VURAN ODUNLARI TOPLADILAR

Akçakoca´da sel nedeniyle çay ve derelerin taşıdığı ağaç dalları, kalas, palet ve odunlar denize dökülürken, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. MTA Plajı´na gelenler, sahile vuran odunları topladı. Bazı kişiler elektrikli testere ile odunları keserek parçalara ayırdı. Sahilde odunları istifleyenler daha sonra evlerine götürdü. Akçakoca sahillerinde dalgalar ise 6 metre yüksekliğe ulaştı. (DHA)Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2023-07-09 20:25:41