Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)

BETON SANTRALİNDE MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Düzce'de sel nedeniyle Konuralp Mahallesi Melen Deresi kenarında bulunan beton santralinde aralarında Konuralp eski belde Belediye Başkanı İbrahim Aykut'un da bulunduğu 6 kişi mahsur kaldı. Aykut ve santralde çalışan 5 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SU BASAN AHIRDAKİ İNEĞİ İÇİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Akyazı köyünde bir kişi su basan ahırında mahsur kalan ineğini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. İnsan boyuna ulaşan sel suyunun içine giren kişi, ineğini ahırdan çıkartarak güvenli bölgeye götürmeyi başardı.

SULAR ANİDEN YÜKSELİNCE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Melen Çayı'nın taşmasının ardından Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi suyla doldu. Bir sürücü, eşi ve yanında bulunan bir yakını, hafif ticari aracın içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi ile mahsur kalan aile, araçtan çıkarılıp güvenli bir yere alındı. Hafif ticari araç ise daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

BEYKÖYDE BİR EV SULARLA SÜRÜKLENDİ

Beyköy Beldesi´nde de Uğur Suyu Deresi kenarında bulunan tek katlı bir ev ise yıkılarak sel sularına kapıldı. Daha önce alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen, içinde kimsenin olmadığı ev bir anda yerle bir olup sularla sürüklendi. (DHA)Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-10 01:53:33