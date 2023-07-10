Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de

Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DÜZCE´de selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "An itibariyle artık Düzce için yağış anlamında beklediğimiz bir risk söz konusu değil. Şu anda gözlerimiz Doğu Karadeniz tarafında, oradaki arkadaşlarımız AFAD koordinasyonunda gerekeni yapıyorlar" dedi.

Düzce´de dün etkili olan sağanak kent genelinde su taşkınları yaşanmasına sebep oldu. Sel nedeniyle çok sayıda köy ve tarım alanları zarar gördü. Bazı köy evleri yıkıldı. Bölgede maddi hasar oluştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaşanan sel sonrası incelemelerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Yumaklı'yı Düzce Valisi Cevdet Atay karşıladı. Kurum müdürlerinden bilgi alan Bakan Yumaklı daha sonra, Düzce Ovası'nın büyük kısmının gözüktüğü Toptepe mevkine giderek selin verdiği hasarı inceledi.

BAKAN YUMAKLI: CAN KAYBIMIZ YOK

Burada, gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Düzce´de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düşmesi söz konusu, neredeyse mevsim normallerinin 4-5 katına tekabül eden bir husus. Bundan sonrası için dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi biz de ülkemizde bu tür iklim değişikliklerinin etkilerine hazırlıklı olmak durumundayız. Elbette bütün kurumlarımız AFAD'ın koordinasyonda günler öncesinde taşkın ve afet erken uyarı sistemi sayesinde bundan haberdar oldu. Gerekli hazırlıklarını yapmışlardı. Aynı şey buraya gelmeden önce Bartın'da, Zonguldak'ta, Kastamonu´nun belli bölgelerinde ve Karabük'te arkadaşlarımızdan da bilgilerini aldık. Arkadaşlarımız öncesinde bütün kamu kuruluşları el ele vererek hazırlığı söz konusuydu. Düzce'de de aynı şey oldu, başta Sayın Valimiz olmak üzere Devlet Su İşlerimizin buradaki ilgili çalışma arkadaşlarımız, karayolları ve orman yani devlet kurumların neredeyse tamamı çok yoğun bir çalışma içerisinde girdiler. 6 Temmuz'dan itibaren hazırlıklarını yaptılar, Elhamdülillah şu ana kadar herhangi bir can kaybımız, yaralımız ya da kaybımız yok. Hayvan telefleriyle alakalı çok majör durumumuz da yok. Bu bizi sevindiriyor. Bütün hazırlıkların tamamlanıp artık bir daha Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir" dedi.

'BORÇLARLA İLGİLİ EKSTRA BİR ŞEY YAPMAYA GEREK YOK'

Artık Düzce için yağış anlamında bir risk kalmadığını belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Şu anda gözlerimiz Doğu Karadeniz tarafında, oradaki arkadaşlarımız AFAD koordinasyonunda gerekeni yapıyorlar. Devletimizin tüm kurumlarının afetlerle ilgili hareket kabiliyetinin ne kadar gelişmiş olduğunu da olaylara müdahale ederken görmüş oluyoruz. Ben bu süreç içerisinde etkilenen çiftçilerimize üreticilerimize köylülerimize vatandaşlarımıza tekraren geçmiş olsun diyorum. Hatırlatma anlamında söyleyeyim sel ve taşkınlarla ilgili afetlerde herhangi bir şekilde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarla alakalı ekstra bir şey yapmaya gerek yok. 2023 yılının sonuna kadar geçerli olan Cumhurbaşkanı kararnamemiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda zaten önden vermiş olduğu bir talimat vardı. Dolayısıyla bütün çiftçilerimizin üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası kredileri ile alakalı erteleme başvurusu yapmaları halinde bununla ilgili herhangi bir ekstra bir karar almaya gerek yok. Bunun dışında tüm illerde olduğu gibi Düzce'de Tarım İl Müdürlüğümüz hasar tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Tarımsal hasarlar için onun dışındaki hasarlarla ilgili AFAD tespitlerini yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki takibi bizleri çok yakından talimatlandırması söz konusu." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-10 16:27:09