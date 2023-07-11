Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:01
        Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı

        Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)-DÜZCE'de çıktığı odun yığınları ile Melen Çayı'nda sürüklenen yavru köpek, Dokuzdeğirmen köyünde bulundu.

        Düzce'de 7 Temmuz'daki sağanakta Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaybolan köpek, Dokuzdeğirmen köyünde bulundu. Köylülerin bulup, kuruttuğu köpeğin sağlık olduğu görüldü. Köylüler, selden etkilenen köpeği mama verip, bakmaya başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-07-11 12:00:17

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de
        Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (3)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (3)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)