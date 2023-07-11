Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi

Mutlu YUCA-Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde gölün taşmasıyla su altında kalan 400 haneli İçmeler köyü, dron ile görüntülendi. Köylüler tahliye edilirken, bölgede hasar tespiti yapılıyor.

Kentte hafta sonu etkili olan sağanak, sele neden oldu. Düzce'den geçen derelerin büyük kısmını besleyen, Gökyaka ilçesindeki Efteni Gölü de sağanak nedeniyle taştı. Göl havzasındaki İçmeler köyü, su altında kaldı. 400 haneli köydeki evlerin tamamı ile 50 bin dönümlük tarım arazileri su ile doldu. Suyun 1 metreye ulaştığı köyde, vatandaşlar, traktör, AFAD botu ve kayıklar ile tahliye edildi. Bölgede hasar tespit çalışması yapılırken, boşaltılan köy dron ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Mutlu YUCA-Mertcan KELEŞ

2023-07-11 15:58:44