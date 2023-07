Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi (2)

DÜZCE VALİSİ ATAY SELİN VURDUĞU KÖYDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde yaşanan sel felaketinin ardından 300 haneli köyün büyük bölümü sular altında kaldı. Yaklaşık bir metre su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Evleri su basan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleşti. Sular yükselmeden sahipleri tarafından kurtarılan büyükbaş hayvanlar ise köydeki parka götürüldü.

Selin vurduğu köyde inceleme yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, DSİ'nin çalışma yaptığını belirterek, "Geçen yıl DSİ'deki arkadaşlarımız burayla ilgili çalışma yaptı. Melen'in etrafının yükseltilip taşmayı engellemek üzere. Bu proje bazı nedenlerden dolayı 3-5 ay sarktı. Aslında şanssızlığımız bu. Buradaki vatandaşlarımızın da durumunu biliyoruz onların yanındayız. Bütün arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başladı." dedi.

VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR

Evlerinin sular altında olduğunu belirten köylülerden Havva Hızır, "Evimiz sular altında. Biz çözüm istiyoruz. Eve giremiyoruz eşyaların yarısını aldık yarısı duruyor. Durumumuz böyle bize bir çözüm üretsinler." diye konuştu.

Fatma Günel ise iki yıldır sel yaşadıklarını ifade ederek, "Ben bu köye geleli 2 sene oldu. 2 yıldır hep aynı rezillik. Selden bu yana sulardan evime bile gidemiyorum. Evim ne şekilde onu bile bilmiyorum. Üzerime giydiğim kıyafetleri Düzce'ye gidip aldım. Evden hiçbir şey alamadan çıktık. Bu haldeyiz. Rezillik içindeyiz." dedi.

KÖY MUHTARI EKER: 60 HANE SULAR ALTINDA

İçmeler Köyü Muhtarı Nahit Eker, çok aşırı yağışın ardından bütün derelerin birleştiği Melen çayına gelmesinin ardından taşan suların köye geldiğini belirterek, "Şu an 60 hane sular altında. Şu an sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Kimi vatandaşlar evlerinden çıktı, ikinci katı olanlar çıkmak istemedi. Şu an köyde barınma mağduriyeti yaşayan yok. Evlerine giremeyenler köydeki akrabalarının evine gitti." diye konuştu. (DHA)Mutlu YUCAMertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Mutlu YUCA-Mertcan KELEŞ

