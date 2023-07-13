Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü

Mertcan KELEŞ/DÜZCE(DHA)TEM Otoyolu Düzce geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp yol kenarındaki yeşillik alana düştü. Takla atan otomobilin sürücüsü Alperen Özdemir, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Düzce TEM Otoyolu geçişi Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Alperen Özdemir'in kullandığı 34 ALP 58 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, hızla yeşillik alana girdi ve ardından takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Alperen Özdemir, ambulans ile kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-13 14:01:56