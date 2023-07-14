Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 02:13
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI

        DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5´i çocuk 14 kişi yaralandı.Kaza, saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine gitmekte olan 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 5´i çocuk 14 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu´nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

        -----------------------------

        -Yaralılardan görüntü

        -Kaza yapan araçların görüntüsü

        -Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

        -Detay görüntülerHaber-Kamera:Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

        2023-07-14 02:12:08

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi (2)
        Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi (2)
        Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi
        Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi
        Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı
        Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı