DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5´i çocuk 14 kişi yaralandı.Kaza, saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine gitmekte olan 1 cip, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 5´i çocuk 14 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu´nun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Detay görüntülerHaber-Kamera:Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

2023-07-14 02:12:08