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        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:27
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Mertcan KELEŞ/DÜZCE,(DHA)-DÜZCE'de bariyerlere çarpan araçta sıkışan sürücü Onur Turan (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Sapağı mevkisinde meydana geldi. Onur Turan'ın idaresindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Turan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, ekiplerce çıkartılıp, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

        2023-07-14 12:26:54

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