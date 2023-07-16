Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 18:41
        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

        Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de Anadolu Otoyolu'nda acil dönüş noktasındaki kamyonete, otomobilin arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.40 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Cemil Keleş idaresindeki 31 K 7075 plakalı kamyonete acil dönüş noktasında arkadan gelen Talat Akçelik yönetimindeki 06 FYZ 37 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan sürücü Talat Akçelik, Beyza Akçelik, Ali Talha Akçelik ve Ahmet Tuna Akçelik ile kamyonette bulunan yolcular Kerem Dilmaç, Yunus Demir, Yunus Özkaya, Fatih Keleç, Memduh Yazıcı, Sertan Kaya ile Mehmet Ali Temel yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

        2023-07-16 18:40:53

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Otoyolda bariyerleri aşıp, şarampole düşen otomobilin sürücüsü öldü