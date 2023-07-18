Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru ve motosikletliye çarpıp yaya olarak kaçtı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 01:55
        'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis memuru ve motosikletliye çarpıp yaya olarak kaçtı

        Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru, 1 motosikletli ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi otomobili bırakıp kaçarken, polis memuru Murat Çakır (36) ile motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız (17), yaralandı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Mergiç yolu Melensu park mevkiinde meydana geldi. Polis, tehlikeli araç kullandığı yönünde ihbarda bulunulan 06 CRP 431 plakalı otomobilin sürücüsüne kent merkezinde 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, 1 polis memuru ve 1 motosikletli ile park halindeki 3 otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi, aracı yolun ortasında bırakıp kaçtı.

        Olayda polis memuru Murat Çakır ve motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız´ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-07-18 01:54:13

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Otoyolda otomobil ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bakan Göktaş: Düzce'deki sel felaketinde hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        DÜZCE'DE, ANADOLU OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 14 YARALI
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı
        Selde, ağaçta mahsur kalan kediyi, botla dolaşan ekipler kurtardı