Kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü öldü

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de sürücüsünün geri manevra yapıp D-100 kara yoluna çıktığı kamyona çarpan ATV'nin sürücüsü Ömür Dağ, hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolunun Pelemir mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yapıp D-100 kara yoluna çıktığı plakası öğrenilemeyen kamyona Ömür Dağ yönetimindeki ATV çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-20 16:41:08