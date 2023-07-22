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        Motosiklete kamyonet ve minibüs çarptı; baba öldü, 2 çocuğu ağır yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:01
        Motosiklete kamyonet ve minibüs çarptı; baba öldü, 2 çocuğu ağır yaralandı

        Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, baba ve 2 çocuğunun bulunduğu motosiklete önce kamyonet sonra minibüs çarptı. Kazada baba Adem Er hayatını kaybederken, çocukları Yağmur (8) ve Muhammet Erdal Er (4), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Körpeşler Mahallesi Güney Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Adem Er, çocukları Yağmur Er ve Muhammet Erdal Er (4) ile birlikte 81 ADG 212 plakalı motosikletini alarak gezmeye çıktı. Bu sırada Adem Er idaresindeki motosiklete önce Ömer Faruk Hakseven idaresindeki 81 AH 435 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetin çarpması ile savrulan motosiklete karşı yönden gelen Tanju Yılmaz idaresindeki 81 DZ 986 plakalı minibüs de çarptı. Kazada baba Adem Er, olay yerinde hayatını kaybederken, Yağmur Er ve Muhammet Erdal Er ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken; baba Adem Er'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-07-22 21:00:34

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