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        Kolonya içip fenalaştı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:08
        Kolonya içip fenalaştı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç (45), fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde kolonya içtiği öne sürülen Enver Tunç, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

        2023-08-03 13:07:15

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