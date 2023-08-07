Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a, minibüs çarptı. Kazada Zennure Özay  yaşamını yitirdi, 10'u çocuk 20 kişi ise yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için aracını emniyet şeridine çeken Ramazan E.'nin kullandığı tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüsün ön tarafı hurdaya döndü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

        2023-08-07 09:58:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        Tam 21 gün oldu! Neredesin öğretmenim?
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        Kedilere kezzap atan şüpheliye para cezası!
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan minibüsteki 20 kişi yaralandı 1 kişi öldü
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan minibüsteki 20 kişi yaralandı 1 kişi öldü
        "Dünya Düzce Günleri" etkinliği devam ediyor
        "Dünya Düzce Günleri" etkinliği devam ediyor
        Düzce'de park halindeki tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de park halindeki tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahilleri ve tabiat parklarını doldurdu
        Düzce'de sıcaktan bunalanlar sahilleri ve tabiat parklarını doldurdu
        "Dünya Düzce Günleri"nde Burak King ile Tefo-Seko sahne aldı
        "Dünya Düzce Günleri"nde Burak King ile Tefo-Seko sahne aldı
        Düzce'de balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor
        Düzce'de balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor