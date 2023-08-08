Husumetlileri, 6 aylık hamile kadının aracına içki şişesi fırlattı

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, husumetlileri tarafından aracına seyir halindeyken alkol şişesi atılan ve trafikte tacize uğrayan 6 aylık hamile Nuray ve Ahmet Erdem Çelik çiftinin şikayetiyle, şüphelilere 1 ay ailenin çevresine yaklaşmaması için tedbir konuldu.

Olay, 3 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Çilimli mevkisinde meydana geldi. NurayAhmet Erdem Çelik çifti, araçlarıyla Kaynaşlı ilçesindeki ailelerini ziyaret ettikten sonra, Çilimli'deki evlerine dönerken, yanlarına yaklaşan beyaz araçtan alkol şişesi fırlatıldı. Panikleyen Nuray Çelik, aracını durdurup direksiyonu eşine verdi. Ahmet Erdem Çelik, kendilerine saldıran aracı takip edince, içinde husumetli olduğu Ersin Ö. ve Gökhan Ö. kardeşlerin olduğunu gördü. Gece, Bayraktar Jandarma Komutanlığı'na giden Çelik çifti, daha önce borç verdiği, borcunu ödeyemediği için icraya verince de husumet oluşan arkadaşları Ersin Ö. ve kardeşi Gökhan Ö.'den şikayetçi oldu. Kardeşler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, Çelik çiftine yaklaşmamaları için ise tedbir kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

'YOLDA DENGEMİ KAYBETTİM'

Nuray Çelik, yaşadıklarını anlatarak, "Geçtiğimiz hafta eşimle birlikte ailemin yanından dönerken, İstanbul istikametinde seyir halindeydik. Aracı ben kullanıyordum. Beyaz bir araç, birdenbire alkol şişesi fırlattılar. Allah'tan cam kapalıydı. Birden olan bir şey olduğu için yolda dengemi kaybettim, yoldan çıktım. Eşim de panik oldu. Hemen sağa çektik ve eşim direksiyona geçti. Aracın plakasını almak için peşinden gittik. Bu sırada bizi taciz etmeye devam ettiler. O sırada eşim fotoğraflarını çekti. Daha önce borç alacaklı davası olduğu eski arkadaşları olduğunu, kasten yaptıklarını fark ettik. Tedbir kararı çıkarmak için uğraştık. Tam 1 hafta sonunda tedbir kararı çıktı. Bunun için gerçekten kadın olarak ne kadar mağdur edildiğimizi anlamış oldum. Daha farklı bir olay yaşayabilirdik. Kaza olabilirdi. Gebelik nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Büyük bir kaza atlattık. Psikolojik olarak kendimi sıktığım bir dönem. Kafama takıyorum. Normalde evde durmam gerekir ama eşimi düşünüyorum. İş dolayısıyla doğum iznindeyim ama ne ben onun ne o benim yanımdan ayrılabiliyor" dedi.

'KONUNUN BURAYA GELMESİ TEDİRGİN EDİYOR'

Ahmet Erdem Çelik ise suçluların gereken cezayı almasını isteyerek, şunları söyledi:

"Normalde benim arkadaşım olan kişiler. Hatta aracı kullanan kişi, benim nikah şahidim. Esnaf olduğum için borç verme dururumum oldu. Şoförün kardeşine biraz borç para verdim. Alma zamanı gelince ödemediler, senedimiz vardı ve ben de icraya verdim. O süreç içinde ben tehdit aldım, arabamı takip ettiler ama ben önemsemedim. Bugüne gelince, eşimle dönerken ailesinin yanında bir anda bir şişe sesiyle eşimin panik olması ve bağırması çok farklı bir durum oluştu. Plakayı alamadık. Hemen direksiyona geçtim ve plakayı aldım. Ben önce magandalar olduğunu düşündüm ancak eski arkadaşlarım olduğunu gördük. Şikayetçi olduk, tedbir kararı aldık. 1 hafta sonunda tedbir kararı çıktı. 2 haftadır işimizle gücümüzle ilgilenemiyoruz. Ben eşime artık arabamı kullandıramıyorum. Ben olmasam farklı bir durum olabilir. Bu yüzden eşimi evde yalnız bırakamıyorum. Bu konuyla alalı suçlularsa gerekenin yapılmasını istiyorum. Konunun buraya gelmesi beni tedirgin ediyor. Sürekli arkamıza bakarak gezmek istemiyoruz. Caydırıcı bir ceza istiyoruz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

2023-08-08 17:56:48