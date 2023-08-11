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        Karşı şeride geçen otomobil, iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:25
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        Karşı şeride geçen otomobil, iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, 2 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolunun Döngelli köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne giden 22 AR 240 plakalı otomobilin sürücüsü Eray Dereköylü, direksiyon kontörlünü yitirdi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, önce Tuncay Aydoğdu idaresindeki 81 DG 606 plakalı, ardından da Arif Şallı yönetimindeki 53 DR 968 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 3 araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuncay Aydoğdu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

        2023-08-11 14:24:05

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