Melen Çayı'na düşen kişiyi rafting yapan sporcular kurtardı

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de bir anlık dikkatsizliği sonucu Kemer köprüsünden Melen Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı o an bölgede bulunan rafting sporcuları kurtardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gümüşova ilçesinin Çaybükü köyünden geçen Melen Çayı'nda meydana geldi. Kemer köprü üzerindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybeden Emirhan Güner (35) Melen Çayı'na düştü. O sırada bölgede bulunan rafting sporcuları suda çırpınan Güner'i görünce yardımına gitti. Sporcular ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Güner, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güner´in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Mertcan KELEŞ

2023-08-12 18:36:17