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        İmam hatip lisesinde çıkan yangın korkuttu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:28 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:29
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        İmam hatip lisesinde çıkan yangın korkuttu
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        Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, imam hatip lisesinin çatısında onarım yapıldığı sırada çıkan ve binaya sıçrayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. 

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Beyköy Beldesi´nde bulunan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Lisenin tadilat yapılan çatısında ısı yalıtım malzemesi serildiği sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın daha sonra binaya da sıçradı. Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saate yakın süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında hasar meydana gelirken, inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-08-22 18:27:21

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