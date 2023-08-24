Kazada yaralanan motosikletli, 5 gün sonra yaşamını yitirdi
Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Aytaç Can (25), 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 19 Ağustos'ta Olimpiyat Kavşağı'nda meydana geldi. Aytaç Can yönetimindeki 81 ACT 368 plakalı motosiklet, Ahmet Çalışkan idaresindeki 54 HU 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yola savrulup, sürüklenen Can, ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alınan Can, bugün hayatını kaybetti.
Kaza günü gözaltına alınan sürücü Çalışkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ
2023-08-24 13:00:36