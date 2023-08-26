Motosikletiyle kendisine çarpan, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadını darbetti

DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de Yeliz M. motosikletiyle, eşiyle ilişkisini olduğunu iddia edip kendisini durdurmaya çalışan Özlem T.´ye çarptı. Olayın ardından Özlem T., Yeliz M.'yi darbederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kalıcı Konutlar mevkisinde meydana geldi. Özlem T. otomobiliyle seyir halindeyken, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Yeliz M.´yi motosikletle giderken gördü. Motosikleti geçip otomobilinden inen Özlem T., yolun ortasına çıkıp Yeliz M.´yi durdurmak istedi. Ancak Yeliz M., durmayıp motosikletle Özlem T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yere düştü. Özlem T. ayağa kalkıp, yerde yatan Yeliz M.'nin başını asfalt zemine vurarak tekme ve yumruklar atıp darbetti.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durup, iki kadını ayırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-08-26 13:46:55