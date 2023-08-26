Otomobilin motosiklete çarpıp markete daldığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de otomobilin motosiklete çarpıp ardından markete daldığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine ilerleyen Elif Aktürk (27) yönetimindeki 81 ADF 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Zafer Akın'ın (49) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken, otomobil ise bir markete daldı. O sırada sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen Melih Pek´e çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Zafer Akın hayatını kaybederken, Melih Pek (19) ise yaralandı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-08-26 20:22:45