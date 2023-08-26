Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Otomobilin motosiklete çarpıp markete daldığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin motosiklete çarpıp markete daldığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mertcan KELEŞ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de otomobilin motosiklete çarpıp ardından markete daldığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine ilerleyen Elif Aktürk (27) yönetimindeki 81 ADF 630 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen Zafer Akın'ın (49) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken, otomobil ise bir markete daldı. O sırada sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen Melih Pek´e çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Zafer Akın hayatını kaybederken, Melih Pek (19) ise yaralandı.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-08-26 20:22:45

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
        Motosikletiyle kendisine çarpan, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadı...
        Motosikletiyle kendisine çarpan, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadı...
        Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga güvenlik kam...
        Düzce'de trafik kazasının ardından 2 kişi arasında çıkan kavga güvenlik kam...
        Düzce'de geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
        Düzce'de geniş kapsamlı narkotik ve trafik denetimleri sürüyor
        Düzce'de tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı