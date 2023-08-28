Düzce'de, Alzheimer hastasına darp iddiasına gözaltı

Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de Alzheimer hastası Zülfiye Y.'yi (91) darbettiği iddia edilen Ayşegül G. (60), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nusrettin Mahallesi'nde oturan ihtiyaçlarının karşılanması için bakıcı tutulan Alzheimer hastası Zülfiye Y.'nin vücudunda morluklar fark eden eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Zülfiye Y., gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede, Zülfiye Y.'nin darbedildiği ortaya çıktı. Zülfiye Y., kendisini döven kişinin bakıcısı Ayşegül G. olduğu söyledi. Bunun üzerine polis, Ayşegül G.'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-08-28 12:21:12