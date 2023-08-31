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        Polisten 2 çocuğunu araçta bırakıp, giden anneye tepki

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:32
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        Polisten 2 çocuğunu araçta bırakıp, giden anneye tepki
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        Mertcan KELEŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de annesi tarafından otomobilde camları kapalı şekilde bırakılan 2 çocuğu, polis çıkarıp, su ikram etti. Polis, bankaya gitmek için çocukları araçta bırakan anne Dilek B.'ye, "Hiç mi haber izlemiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Şen Sokak'ta meydana geldi. Devriye atan motosikletli polis ekibi, yaya geçidinde park halindeki bir otomobilde 8 ve 6 yaşındaki 2 kız çocuğunun camları açmaya çalıştığını fark etti. Polis, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte, çocukları yönlendirerek araçların kapısını açtırdı. Polis, araçtan dışarıya çıkardığı çocuklara su ikram ettikten sonra anneleri Dilek B.'ye ulaşıp, çağırdı.

        ÖNCE TEPKİ, SONRA CEZA

        Bankaya gittiği öğrenilen Dilek B. dönünce, polis anneye tepki gösterdi. Polis, Dilek B.'ye, "Ön camları neden açık bırakmıyorsunuz? Daha sağlıklı olmaz mıydı? Biz geleli 8-10 dakika oldu. Bu çocuklardan sizin işiniz daha mı önemli? Hiç mi haber okumuyorsunuz? Çocuklar için camları açmaya uğraşıyoruz. Camları biz açtık" dedi. Dilek B.'ye yaya geçidine park ettiği gerekçesiyle 1910 TL para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-08-31 14:30:07

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