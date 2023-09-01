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        Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 16 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:46
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        Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 16 yaralı
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        Mertcan KELEŞ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE´de kasasında fındık işçilerinin bulunduğu traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 16 fındık işçisi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Düzce´nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü´nde meydana geldi. Asilhan Kap idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, traktörün kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Asilhan Kap ile 15 fındık işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan işçilerin Şırnak´tan fındık toplamak için Düzce´ye geldikleri öğrenildi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde meydana gelen kazada Şırnak ilinden ilimize fındık toplamak için işçilerin olduğu traktör devrilmiş 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştır. İhbarı alan sağlık ve güvenlik ekipleri en kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etmiş ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada yaralı işçilerimizin durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Mertcan KELEŞ

        2023-09-01 21:44:37

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