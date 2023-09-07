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        Bataklığa saplanan 3 büyükbaşı, itfaiye kurtardı

        DÜZCE´de,merada bataklığasaplanan 2´si manda, 1'i inek, 3 büyük büyükbaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:02
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        Bataklığa saplanan 3 büyükbaşı, itfaiye kurtardı
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        Bahçeköy ve Paşakonağı köyü sakinlerinin hayvan otlatmak için kullandığı merada temmuz ayında yaşanan sel sonrası suların çekilmesiyle bataklıklar oluştu. Meraya otlaması için götürülen hayvanlardan 3´ü bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Merayı dolaşan köy ihtiyar heyeti üyesi Mustafa Mecit, hayvanları fark edince köylülere haber gönderip, sahiplerinin gelip onları almasını istedi. Ancak hayvanların sahibi çıkmadı. Mecit, sabah erken saatlerde yine bölgeye geldiğinde hayvanların kurtarılmayı beklediğini fark edip bu kez itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, 2´si manda, 1'i inek olmak üzere 3 büyükbaşı saplandıkları çamurdan kurtardı ve tekrar düşmemeleri için bataklıkları odun parçaları ile kapattı.

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