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        Düzce'de hafif ticari araç, otomobile çarptı; 6 yaralı

        DÜZCE'de,AnadoluOtoyolu'nda yol yapım çalışmasının olduğu bölgede hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:08
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        Düzce'de hafif ticari araç, otomobile çarptı; 6 yaralı
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        Kaza, saat 10.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Muzaffer Balcı idaresindeki 34 BUJ 450 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle duba konulan alanda yavaşlayan önündeki Halil Barış Karataş idaresindeki 06 DNN 769 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Balcı ve yanındaki eşi Hümeyra Balcı ile otomobildeki Mahir Keskin, Fatih Karataş, Damla Karataş ve Miray Karataş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sevk edildikleri Düzce Üniversitesi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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