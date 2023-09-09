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        Bariyerleri aşıp şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

        DÜZCE'de,bariyerleriparçalayıp şarampole uçan otomobilin sürücüsü Hulki Doğru, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:29 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:30
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        Bariyerleri aşıp şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hulki Doğru idaresindeki 34 LZ 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontörlünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp parçalayan otomobil, şarampole uçtu. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin kurtardığı Hulki Doğru, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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