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        Ahşap atölyesindeki yangın söndürüldü

         DÜZCE´debirahşap atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 00:37 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:38
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        Ahşap atölyesindeki yangın söndürüldü
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        Yangın, saat 23.30 sıralarında Paşaormanı köyünde meydana geldi. İbrahim ve Sedat Korkmaz kardeşlere ait ahşap atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmeye çalışırken alevler, talaşların olduğu kısma da sıçradı. Alevler, uzun süren uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

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