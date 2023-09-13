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        Hatalı sollama yapan motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

         DÜZCE'de,hatalısollama yapıp otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 13.09.2023 - 00:30
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        Hatalı sollama yapan motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Biltaş yönetimindeki 81 ADE 938 plakalı motosiklet, iddiaya göre, aynı yönde ilerleyen Utku Sancaktar'ın kullandığı 06 AY 1967 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Bu sırada otomobile çarpan motosiklet savrularak yol kenarında bulunan simit tezgahına çarparak altına girdi. Motosikletin sürücüsü Mehmet Biltaş ile arkasındaki Berkay Gündoğdu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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