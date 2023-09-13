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        15 yaşındaki kız, otobüste yedek şoförün taciz anını kaydedip şikayetçi oldu

         DÜZCE´deH.B.(15),yolculuk sırasında arka koltuğunda oturan, otobüsünün yedek şoförünün, camla koltuk arasından elini uzatarak kendisine dokunduğu anları cep telefonuyla kaydederek taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Polis, tacizcinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:15
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        15 yaşındaki kız, otobüste yedek şoförün taciz anını kaydedip şikayetçi oldu
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        Muğla´dan, 6 Eylül saat 21.30´da, otogardan 41 EF 729 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne binen H.B., Düzce´de yaşayan ve birlikte kaldığı yengesinin yanına gelmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında, otobüsün yedek şoförü olduğu iddia edilen kişi, genç kızın arka koltuğuna oturdu. İddiaya göre yedek şoför, genç kız uyuduğu sırada saçlarını okşadıktan sonra koltuk ile cam arasından elini uzatarak dokunmaya başladı. Bir anda korkan genç kız, yedek şoförün kendisine dokunduğu o anları cep telefonuyla kaydetti.

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