Düzce´de `Sabiha Ulusoy Kütüphanesi´ hizmete açıldı DÜZCE´de,Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy tarafından yaptırılan kütüphane törenle hizmete açıldı. Kütüphaneye Hasan Ulusoy´un annesi Sabiha Ulusoy´un ismi verildi. Açılışta konuşan Ulusoy, "Düzce´ye her geldiğimde buraya uğrayacağım, gençleri dinleyeceğim. Bu kütüphaneyi canlandıracağız, rafları kitaplarla dolduracağız" dedi. Düzce merkeze bağlı Uzun Mustafa Mahallesi´nde bulunan boş arazide bir süre önce yapımı başlanan kütüphane tamamlandı. Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı."BİZ ARTIK YÜKSELİYORUZ" Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitim önemine dikkat çekerek "Bu haftanın 3 günü açılışla geçti. 3 güzel hayır insanının açılışı ile müşerref oldum. Eğitimli gelecek şekillendireceksek, biz de varsak, Türkiye Yüzyılı vizyonu olacaksa anahtar eğitimden geçiyor. Millet olarak ayağımızı yere sağlam basacağız. Zor günlerden bugüne geldik. Biz artık yükseliyoruz. Açlık ve işsizlik belasını aştıktan sonra böyle güzel hayırseverlerimizle medeni eserler ortaya koymaya başladık" diye konuştu. "BURASI, SADECE KURU BİR KÜTÜPHANE OLMAYACAK" Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise kütüphanenin çok nezih ve güzel bir ortamda hizmet vereceğini ifade ederek "Burası nezih ve saygın bir yer olacak. Burası piknik yapılacak bir yer değil. Burası kitap okuma yeri, burası sakin bir yer olacak. Sadece kuru bir kütüphane olmayacak. İçinde küçük bir kafe olacak. Bunu Düzce Belediyesi şirketi yönetecek. Çocuklarımız çay, kahve içebilecekler. Milletimizin en büyük düşmanı cehalet ve fakirliktir" dedi. "BEN DÜZCE´YE HER GELDİĞİMDE BURAYA UĞRAYACAĞIM" Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy da programda yaptığı konuşmada, kütüphanenin kurulmasının kendisi için önemini anlatarak "Sayın Bakanımız Faruk Özlü Bey benden ricacı oldu. Ben de sözünü ikiletmedim. Zaten aklımda böyle bir fikir vardı. Böyle bir eser ortaya çıktı. Bütün projeleri, bütün inşaatıyla biz ilgilendik. Annemin adının burada olması ayrı bir duygu. Bundan dolayı çok mutluyum. Özellikle Faruk Özlü Bey benden kütüphaneyi istediği zaman istediğiniz kişinin ismini verebilirsiniz demişti. Benim de rahmetli annem aklıma geldi. Ben Düzce´ye her geldiğimde buraya uğrayacağım. Gençleri dinleyeceğim. Bu kütüphaneyi canlandıracağız, rafları kitaplarla dolduracağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Sabiha Ulusoy Kütüphanesi dualarla açıldı. DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez DHA

