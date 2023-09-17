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        Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

        DÜZCE'deAnadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 23:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 23:40
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        Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
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        DÜZCE'deAnadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. 

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç ile 8 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce´deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

        Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Otoyolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçları yoldan kaldırılma ve yolu açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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