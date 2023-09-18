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        Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

         DÜZCE´deinşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli kendilerini fark ederek uyaran kişinin kamyonetine at arabasıyla çarptı. İhbar üzerine polis ekiplerinin takip ettiği 2 şüpheli, bir süre sonra at arabasını bırakarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:20
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        Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı
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         DÜZCE´deinşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli kendilerini fark ederek uyaran kişinin kamyonetine at arabasıyla çarptı. İhbar üzerine polis ekiplerinin takip ettiği 2 şüpheli, bir süre sonra at arabasını bırakarak kaçtı.

        Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasıyla inşaata gelen 2 kişinin hırsızlık yaptığını fark eden kişi, onları engellemek istedi. Şüpheliler, geldikleri at arabasına binerek kendilerini uyaran kişinin kamyonetine çarpıp kaçmaya başladı. At arabasıyla kaçan şüphelileri takip eden kişi, polisi de arayarak ihbarda bulundu. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Aziziye Mahallesi'nde at arabasını bıraktı, koşarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        At arabasında bulunan 1 köpek kulübesi, 1 çamaşır makinesi ve bazı inşaat malzemelerinin çalıntı olup olmadığını tespiti için çalışma başlatıldı. At arabası, polis tarafından otoparka çekilirken, at ise Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından muayenesi yapıldıktan sonra Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. At, belediye tarafından koruma altına alındı.

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